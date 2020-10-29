Токио, , 06:07 — REGNUM Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга заявил о необходимости переговоров с Россией о принадлежности всех четырёх островов южных Курил. Об этом он заявил 29 октября, отвечая на вопросы в ходе пленарного заседания верхней палаты парламента Японии.

«Северные территории — это острова, на которые распространяется суверенитет нашей страны. Предметом переговоров с Россией о мирном договоре является определение принадлежности всех четырёх северных островов, это последовательная позиция нашего правительства, в ней нет изменений», — сказал Суга.

По его словам, правительство «последовательно придерживается курса на решение территориального вопроса и заключение с Россией мирного договора».

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга в своей первой программной речи в парламенте заявил, что намерен вести переговоры по Курильским островам на высшем уровне. Суга заявил, что необходимо «поставить завершающую точку в переговорах о северных территориях, не откладывая это до следующих поколений».

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