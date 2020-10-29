Мадрид, , 05:39 — REGNUM Испанская пресса, вероятно, не владеет полной информацией о переброске российских солдат в Каталонию, если пишет всего о 10 тыс. военнослужащих, пошутили 28 октября дипломаты из посольства России в Мадриде на странице диппредставительства в Twitter.

«Появившаяся в испанских СМИ информация о прибытии в Каталонию 10 тыс. российских солдат является неполной», — говорится в опубликованном сообщении.

В посольстве добавили, что к числу солдат нужно добавить два нуля, а самой поразительной деталью заговора должна стать переброска военнослужащих на самолетах «Муха» и «Чато», собранных в Каталонии во время гражданской войны.

Напомним, 28 октября в Барселоне и Жироне задержали около 30 человек, которых считают причастными к движению за независимость Каталонии. Одновременно в СМИ появились сообщения, что выступающим за независимость региона в 2017 году пообещали прислать 10-тысячный военный контингент из России.

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