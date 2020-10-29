Вашингтон, , 05:38 — REGNUM Коллегию выборщиков в американском штате Нью-Йорк пополнит бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон. Об этом политик заявила в интервью радиостанции Sirius XM.

По словам экс-главы госдепартамента, членство в коллегии позволит ей поддержать кандидатов в президенты США Джо Байдена и в вице-президенты страны Камалу Харрис.

Ранее, проиграв президентские выборы 2016 года, Клинтон выступала за упразднение коллегий выборщиков.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 января стало известно, что Хиллари Клинтон стала ректором Королевского университета в столице Северной Ирландии Белфасте.

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