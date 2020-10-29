Вена, , 05:24 — REGNUM Быстрый отказ Соединённых Штатов на предложение Москвы по размещению ракет средней и меньшей дальности (РСМД) говорит о том, что в Вашингтоне не настроены вести переговоры для обеспечения безопасности, заявил 28 октября постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

«Скоропалительная негативная реакция представителей НАТО, Германии и США означает недостаток желания заботиться о безопасности путем переговоров», — написал он на своей странице в Twitter.

Таким образом российский дипломат оценил заявление спецпредставителя президента США по контролю над вооружениями Маршалла Биллингсли, который одобрил несогласие НАТО и Германии с позицией президента России Владимира Путина в вопросе размещения РСМД.

Напомним, 26 октября президент России напомнил, что РСМД не действует уже год с лишним, однако в Москве готовы не предпринимать развёртывания ракет 9М729, но только «при условии встречных шагов со стороны стран НАТО».

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