Вашингтон, , 05:13 — REGNUM Приобретение Турцией российских зенитных ракетных комплексов С-400 увеличивают риски введения санкций против этой страны, заявил 28 октября журналистам помощник госсекретаря США по военно-политическим делам Кларк Купер.

По его словам, приобретение союзником по НАТО вооружений в России подпадает под акт CAATSA — Закон «О противодействии противникам Америки посредством санкций», принятый в 2017 году.

«Что касается санкций CAATSA, то риск их применения никогда не исчезал. Что мы видим к настоящему времени, за период между прошлым и нынешним годом, так это увеличивающийся риск», — сказал Купер.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине октября Турция впервые осуществила запуски ракет систем ПВО С-400, купленных у России.

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