Москва, , 05:10 — REGNUM У хулителей российской истории русского народа есть покровители в самой российской власти, с которой эли же люди борются, заявил политолог Сергей Михеев в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1»

«Здесь как раз упомянули тех, кто совершенно открыто в публичном эфире в своих изданиях постоянно поливает грязью память о Великой Отечественной войне. Известная радиостанция и все ее герои… Все они мажоры, дети высокопоставленных советских начальников, которые неплохо себе жили… И самое главное, у них явно есть крыша», — заявил Михеев.

Он отметил, что эти люди десятилетиями поливают помоями историю России всех ее периодов, оскорбляют ее героев и народ, утверждая, что у нас «неправильная» и плохая страна с ужасной историей, в которое светлого пятна не нейти. Делать это безнаказанно в течение многих десятков лет, по словам эксперта, не имея мощных покровителей наверху невозможно.

«У этих людей есть крыша, и эта крыша во власти. Кто это конкретно, и зачем они это делают, я не знаю, но это так. Когда люди с экстремистскими призывами выходят в эфир на всю страну, а этого никто не замечает, других мыслей быть не может. У них есть крыша во власти, они на эти деньги живут», — продолжил Михеев.

По его словам, можно сколько угодно собираться и обсуждать различные важные и нужные инициативы по укреплению государственности, но одновременно с этим будет существовать целый корпус людей, которые на профессиональной основе будут заниматься ровно противоположным. И можно сколько угодно возмущаться тем, что коллективный Запад нас оскорбляет, когда ровно тем же самым занимаются и в России с позволения и под прикрытием самой власти.