Москва, 29 октября 2020, 05:10 — REGNUM У хулителей российской истории русского народа есть покровители в самой российской власти, с которой эли же люди борются, заявил политолог Сергей Михеев в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1»
Он отметил, что эти люди десятилетиями поливают помоями историю России всех ее периодов, оскорбляют ее героев и народ, утверждая, что у нас «неправильная» и плохая страна с ужасной историей, в которое светлого пятна не нейти. Делать это безнаказанно в течение многих десятков лет, по словам эксперта, не имея мощных покровителей наверху невозможно.
По его словам, можно сколько угодно собираться и обсуждать различные важные и нужные инициативы по укреплению государственности, но одновременно с этим будет существовать целый корпус людей, которые на профессиональной основе будут заниматься ровно противоположным. И можно сколько угодно возмущаться тем, что коллективный Запад нас оскорбляет, когда ровно тем же самым занимаются и в России с позволения и под прикрытием самой власти.