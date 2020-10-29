Вашингтон, , 05:12 — REGNUM Девять ведущих американских высокотехнологичных компаний, включая Facebook. Google, Microsoft и другие, договорились усилить скоординированные меры противодействия дезинформации в связи с выборами 3 ноября в США. Об этом говорится в совместном заявлении, опубликованном Facebook 28 октября на своей странице в социальной сети Twitter.

«В последние недели до дня голосования мы предприняли дополнительные скоординированные усилия для противодействия дезинформации в целях обеспечения надёжности информации о выборах на наших различных платформах. Мы продолжим работать вместе и обмениваться обновлёнными данными до и после выборов 3 ноября», — говорится в тексте .

В опубликованном по итогам совместного совещания заявлении указаны логотипы компаний Facebook, Google, Twitter, Reddit, Microsoft, Verizon Media, Pinterest, LinkedIn и Wiki Media.

Как сообщало ИА REGNUM, соцсеть Facebook заблокировала очередной ролик рекламной кампании президента США Дональда Трампа — модераторы сочли, что заявление «день выборов уже сегодня» вводит пользователей в заблуждение.

Читайте ранее в этом сюжете: Facebook заблокировал предвыборную рекламу Трампа