Белград, , 05:01 — REGNUM Новый состав сербского правительства утвержден большинством депутатов Народной скупщины (парламента Сербии), сообщается на сайте законодательного органа республики.

За это решение отдали голоса 227 законодателей, а против проголосовали пятеро депутатов. После утверждения кандидатур новые члены правительства Сербии принесли присягу.

Премьер-министром республики осталась Ана Брнабич. Всего в новом правительстве Сербии 21 министерство и еще два министра без портфеля.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 октября заявила, что цифровизация правительства и экономики Сербии продолжит оставаться приоритетной задачей сербских властей.

Читайте ранее в этом сюжете: Премьер-министр Сербии: цифровизация будет приоритетом нового правительства