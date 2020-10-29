Вашингтон, , 04:50 — REGNUM Идея отправить спикера Палаты представителей Конгресса США демократа Нэнси Пелоси на Марс является прекрасной, заявил американский лидер Дональд Трамп в ходе предвыборного митинга в штате Аризона.

В ходе выступления президент США пообещал, что Соединенные Штаты станут первой страной в мире, отправившей на Луну женщину. Он не исключил, что первый астронавт на Марсе тоже будет женщиной, и поинтересовался у собравшихся, как они к этому относятся. Кто-то из аудитории ответил: «Пусть это будет Нэнси Пелоси».

«Это прекрасно. Кто это сказал? Это просто замечательно. Взгляните на этого парня!», — пошутил в ответ Трамп.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее компания Facebook заблокировала предвыборную рекламу Трампа в своих социальных сетях. В ответ американский лидер заявил, что интернет-компании могут оказаться большим злом, чем лживые СМИ.