Ереван, , 04:49 — REGNUM Некоторые участки фронта в Нагорном Карабахе со стороны Азербайджана переданы террористам, заявил 29 октября журналистам официальный представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

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«По некоторым направлениям Азербайджан полностью передал контроль террористическим группировкам», — сказал он.

Ованнисян призвал все страны в регионе обратить на этот факт и предупредил, что за такие действия Азербайджан понесёт ответственность, а группировки террористов будут разбиты.

Ранее пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян заявила, что в переброске боевиков на линию соприкосновения занимается Турция. В Ереване считают, что факты «импорта» боевиков из других регионов уже невозможно.

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