Москва, , 04:34 — REGNUM Москва выполняет решения Страсбургского суда по правам человека (ЕСПЧ), а обратные утверждения не соответствуют действительности, заявил 29 октября журналистам уполномоченный РФ при ЕСПЧ — заместитель министра юстиции Михаил Гальперин.

«Россия в лице Минюста выплачивает заявителям ежегодно более миллиарда рублей компенсаций по постановлениям этого международного суда», — сказал он.

Гальперин добавил, что заявления относительно того, что Россия систематически не выполняет решения ЕСПЧ, являются неправдой.

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В 2019 году министр юстиции РФ Александр Коновалов сообщал, что Москва принципиально не будет исполнять решения ЕСПЧ, так как они вынесены заведомо с вмешательством в национальную юрисдикцию и с абсурдным подходом к доказыванию.

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