Филадельфия, США, , 04:35 — REGNUM В Филадельфии (штат Пенсильвания, США) власти ввели комендантский час из-за беспорядков, вспыхнувших после того, как полицейские застрелили чернокожего Уолтера Уоллеса. Об этом 28 октября сообщает пресс-служба сайте мэрии.

«Комендантский час вступает в силу ночью 28 октября 2020 года с 21:00 до 06:00. Людям в эти часы разрешается покидать свои дома только для поездок на работу или же при обращении за медицинской и срочной помощью, а также для отправки бюллетеня по почте», — говорится в сообщении мэрии.

Исполнять свои профессиональные обязанности во время комендантского часа также разрешили сотрудникам СМИ.

Отмечается, что в стычках в ходе беспорядков уже пострадали более 50 полицейских. Задержано более 170 человек.

По данным властей, в ходе беспорядков, продолжавшихся две ночи подряд, задержано более 170 человек. В стычках пострадали свыше 50 полицейских. Несколько сотен служащих Национальной гвардии штата были мобилизованы для поддержания порядка в городе. Они прибудут в Филадельфию не ранее пятницы.

По данным местных СМИ, 27-летний Уолтер Уоллес, который, как предполагается, был вооружён холодным оружием, пошёл в сторону сотрудников полиции, неоднократно призывавших его бросить оружие. После этого полицейские несколько раз выстрелили в Уоллеса, который погиб.

Как сообщало ИА REGNUM, в грабежах магазинов в Филадельфии (штат Пенсильвания), начавшихся после беспорядков, которые произошли в городе после того, как сотрудники полиции застрелили 26 октября афроамериканца Уолтера Уоллеса, приняли участие около одной тысячи человек.

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