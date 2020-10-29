Хабаровск, , 04:20 — REGNUM Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв 28 октября провёл видео-конференцию, приуроченную к 100 дням работы в должности главы региона. В течение двух часов представители 21 СМИ задавали вопросы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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Предваряя разговор с журналистами, Михаил Дегтярев рассказал об итогах поездки в рабочую командировку в Москву.

«Обсудили с вице-премьером Юрием Трутневым социально-экономическое развитие нашего региона и принятую в сентябре стратегию развития Дальнего Востока до 2035 года. С заместителем председателя правительства Дмитрием Григоренко актуализировали договоренности по поводу выделения средств на строительство дороги от Советской Гавани до Ванино, второго и третьего этапов дамбы в Комсомольске-на-Амуре, расселение аварийного жилья и по некоторым другим вопросам. К спикеру Госдумы Вячеславу Володину обратился по ряду запросных позиций в сфере законодательства. С руководителем АСИ Светланой Чупшевой при личном общении закрепили ранее достигнутые договоренности: будем подключаться к новым проектам в сфере туризма, молодёжного предпринимательства. Вместе с краевым министром финансов Валентином Костюшиным встретились с главой федерального минфина Антоном Силуановым», — кратко рассказал Дегтярёв.

По мнению хабаровского главы, одна из главных проблем региона — отток населения. На то есть причины: недостаточное развитие промышленности и в целом экономики, а также сопутствующие проблемы, в частности, высокие цены на жильё.

«Нужна интересная и хорошо оплачиваемая работа, доступное жильё и идеология. Идеология — это ответ на вопрос: «Зачем я здесь живу?». Люди должны понимать, что для них здесь готовы сделать многое», — считает Михаил Дегтярёв.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе пресс-конференции Михаил Дегтярёв сказал, что его команда сформирована на 90%: назначено 18 министров. Из них всего два уроженца Самары (по культуре и транспорту), остальные все местные или хабаровчане, приглашённые на работу из других регионов страны, в том числе из Москвы.