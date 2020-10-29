Вашингтон, , 03:33 — REGNUM Автором скандальной статьи про американского президента Дональда Трампа, появившейся в газете The New York Times в 2018 году, был экс-глава аппарата министерства внутренней безопасности США Майлз Тейлор. Об этом бывший чиновник сообщил в своем заявлении, доступном на портале Medium.

Указанная публикация вышла без указания автора. Газета The New York Times подтвердила, что ее написал Тейлор. В статье утверждалось, что некоторые решения Трампа саботировались его администрацией. Тейлор подал в отставку с поста руководителя МВБ в 2019 году.

Как сообщало ИА REGNUM, летом этого года в США вышли книги племянницы Дональда Трампа Мэри Трамп, а также его бывшего советника по национальной безопасности Джона Болтона, в которых представлена критика деятельности президента.

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