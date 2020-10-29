Тегеран, , 08:07 — REGNUM 28 октября министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф и первый вице-президент страны Эсхаг Джихангири поздравили официальных лиц и народ Чехии с национальным днем. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Обращаясь с поздравительным посланием к премьер-министру Чешской Республики Андрею Бабишу, первый вице-президент Ирана Эсхаг Джахангири передал свои поздравления правительству и народу Чехии по случаю национального дня страны.

В своем послании Джанхангири подчеркнул важность активизации двустороннего сотрудничества во всех областях, представляющих взаимный интерес.

Кроме того, в отдельном послании министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф поздравил своего коллегу Томаса Петрича с этим национальным праздником.

Чешская Республика входила в состав Венгерской империи до начала двадцатого века. Республика провозгласила свою независимость 28 октября 1918 года после Первой мировой войны.