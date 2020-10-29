Тегеран, , 08:36 — REGNUM 28 октября президент Ирана Хасан Рухани заявил, что оскорбление пророка Мухаммеда представляет собой неуважение всех существующих пророков и человеческих ценностей. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Президент сделал это замечание на утреннем заседании кабинета министров в ответ на настойчивые требования французских официальных лиц поддержать публикацию карикатур, оскорбляющих исламского пророка.

Он отметил, что люди всего мира могут жить в мире исключительно в том случае, когда они уважают друг друга. «Неуважение к пророку не является искусством», — сказал Рухани, заявив, что оскорбление пророка скорее поощряет насилие.

Подчеркнув, что свобода не является синонимом отсутствия этики, иранский президент отметил: «Удивительно, что те, кто утверждает, что у них есть и искусство, и демократия, поощряют насилие».

»Если Европа и Франция действительно стремятся содействовать сохранению мира и безопасности в международном сообществе, они должны воздерживаться от вмешательства во внутренние дела мусульманских народов», — сказал Рухани.