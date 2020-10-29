Тегеран, , 08:29 — REGNUM 28 октября заместитель министра иностранных дел Ирана по международным и правовым вопросам Мохсен Бахарванд заявил, что Тегеран готов ускорить переговоры по урегулированию спора с Киевом касательно крушения украинского самолета. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Власти Ирана стараются дать отчет общественному мнению о любых мерах, принятых по делу авиакатастрофы после переговоров с иностранными сторонами. Иранский посланник по урегулированию спора с Украиной отметил, что Иран сохраняет прозрачность в процессе переговоров с украинским правительством.

«Все виновные лица в этом деле будут наказаны за содеянное международное преступление», — отметил Бахарванд.

Напомним, что 19 октября члены иранской и украинской делегаций провели второй раунд переговоров по крушению пассажирского самолета Украины, который был атакован после взлета из иранского международного аэропорта Имама Хомейни.