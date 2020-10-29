Тегеран, , 08:26 — REGNUM 28 октября глава Управления по контролю за продуктами питания и лекарствами Ирана Мохаммадреза Шанесаз заявил, что грузовики, которые везли медикаменты в Ирак, ни в коем случае не были иранскими, отвергнув необоснованные обвинения в экспорте лекарств. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Шанесаз рассказал журналистам IRNA, что партии лекарств для Ирака были первоначально вывезены из других стран, охарактеризовав обвинения как «международный заговор враждебных стран».

Он выразил удивление тем, что некоторые иранцы верят таким суждениям, транслируемым иностранным телеканалом, который игнорирует существование международных санкций на импорт лекарств и фармацевтических препаратов в Иран.

Напомним, что ранее иракские официальные лица объявили, что в стране было обнаружено 19 грузовиков с медицинскими товарами. Спекуляции по поводу экспорта иранских лекарств в Ирак вызвали общественное беспокойство в Иране, поскольку страна находится под жесткими санкциями и испытывает трудности с импортом медикаментов.