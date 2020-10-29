Тегеран, , 08:37 — REGNUM 28 октября боливийский политолог Патрисия Монтаньо Дуран выразила надежду на возобновление отношений между Ираном и Боливией, основанных на дружбе и взаимном уважении друг друга, во время правления новоизбранного президента Боливии. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Выступая перед журналистами IRNA, Монтаньо Дуран сослалась на поздравительные послания иранских высокопоставленных чиновников по поводу победы партии Эво Моралеса на недавних выборах, заявив, что новый президент Боливии Луис Арсе будет придерживаться той же стратегии, что и Моралес.

«Боливийский народ ожидает, что новый президент принесет стабильность и рост в их страну», — заявила политолог.

Говоря о перспективах отношений между Тегераном и Ла-Пасом, она отметила, что новый президент в своем первом выступлении указал на своё намерение возобновить диалог с Ираном, Кубой и Венесуэлой.

Напомним, что отношения Боливии с Ираном, Кубой, Венесуэлой и Никарагуа были затронуты неблагоприятной политикой временного правительства страны, которое возглавляла Жанин Аньес.