Тегеран, , 08:49 — REGNUM 28 октября министр гражданских дел Боснии и Герцеговины Анкица Гуделевич заявила, что страна приветствует расширение связей с Ираном в культурной, научной, спортивной и других сферах. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Она сделала эти замечания на встрече с послом Ирана в Сараево, заявив, что «двери культурных связей» между двумя странами всегда открыты, а также выразив надежду на дальнейшее укрепление двусторонних отношений во всех областях.

Коснувшись недавних визитов в Иран некоторых высокопоставленных боснийских политических и культурных деятелей, Гуделевич подчеркнула, что боснийские отношения с Ираном всегда находились на должном уровне, а официальные лица двух стран намерены содействовать расширению связей в различных сферах.

Посол Ирана в Сараево Реза Келичхан, в свою очередь, заявил, что для Ирана честь быть одной из первых стран, признавших независимость Боснии и Герцеговины, и поддержать народ этой страны в сложных социальных условиях. Он также выразил готовность Ирана к сотрудничеству с боснийским правительством во всех областях.