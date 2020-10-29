Тегеран, , 08:15 — REGNUM 28 октября председатель Ассамблеи государственной целесообразности Исламской Республики Иран (ИРИ) Садек Амоли Лариджани осудил оскорбительное поведение некоторых французских печатных изданий, а также необоснованную поддержку данных действий со стороны президента Франции Эммануэля Макрона. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Иранский чиновник подчеркнул необходимость объединения мусульман всего мира в борьбе с антиисламизмом. «Эти иррациональные, нелепые и аморальные оскорбления со стороны французских изданий, а также бессмысленная и неоправданная поддержка Макроном таких действий имеют логическое, моральное и рациональное обоснование», — отметил он.

«Антиисламизм Запада не является чем-то новым, поскольку страны занимались антирелигиозными действиями на протяжении веков», — сказал Лариджани. По его словам, в мире насчитывается около двух миллиардов мусульман, которые могут противостоять таким действиям.

«Такие лица, как Макрон, должны понимать, что они не могут остановить прогресс Ислама такими глупыми и иррациональными действиями», — заявил иранский чиновник.