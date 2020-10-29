Тегеран, , 08:41 — REGNUM 27 октября заместитель министра иностранных дел Ирана по политическим вопросам Аббас Арагчи заявил, что власти страны разработали специальный план по мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта, детали которого будут разъяснены в ходе его визита в государства Закавказья. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 28 октября.

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На встрече с генерал-губернатором иранской провинции Восточный Азербайджан Мохаммедом Резой Пурмохаммади Арагчи отметил:

«Безопасность жителей приграничных районов очень важна для нас, и прежде, чем начать свою поездку в Азербайджанскую Республику, Россию, Армению и Турцию, я посетил провинции Восточный Азербайджан и Ардебиль».

»Кроме того, в ходе поездки мы представим инициативу Исламской Республики Иран по мирному разрешению войны между двумя соседними странами, о которой я расскажу подробно во время моих встреч с официальными лицами этих стран», — сказал он.

Арагчи также выразил надежду, что в условиях совместного сотрудничества и взаимодействия в регионе вновь воцарятся мир и спокойствие.