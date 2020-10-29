Тегеран, , 08:24 — REGNUM 27 октября министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил о том, что правительство разработало специальный план мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта, реализация которого произойдёт при посредничестве соседних государств. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 28 октября.

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В качестве принципов активной дипломатии Исламской Республики Иран Зариф назвал уважение территориальной целостности, урегулирование конфликтов мирными средствами, а также нерушимость границ государств.

Он отметил, что присутствие террористов и других вооружённых формирований в регионе вызывает обеспокоенность у Ирана.

Ранее посол Ирана в Азербайджанской Республике Аббас Мусави заявил, что Аббас Арагчи посетит Баку и обсудит развитие событий в регионе с высшими должностными лицами Азербайджана. Мусави также сообщил в своем Твиттере, что иранский чиновник в качестве специального посланника президента Исламской Республики Иран совершит официальный визит в Баку во главе делегации.