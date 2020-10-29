Белград, , 04:24 — REGNUM 227 депутатов парламента Сербии 28 октября избрали новое правительство во главе с Анной Брнабич. Об этом сообщает сербское новостное агентство RTS.

Новый кабинет был избран Новым созывом депутатов, пятеро из которых проголосовали против, и воздержавшихся не было.

Представляя результаты голосования, спикер парламента Ивица Дачич заявил, что 16 депутатов не присутствовало на заседании. Ранее Брнабич выступила с заявлениями о том, что это будет проевропейское правительство. По её словам политическая и экономическая преемственность правительства будет сохранена.