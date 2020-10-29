Сараево, , 04:16 — REGNUM Генеральная ассамблея Всемирного союза олимпийских городов, которая базируется в швейцарской Лозанне, 28 октября на онлайн-сессии избрала город Сараево в состав исполнительного совета союза. Об этом сообщает боснийское новостное агентство Dnevni avaz.

В исполнительный совет, насчитывающий 15 членов, был избран и Лондон, причем этот выбор был сделан единогласно.

Главными целями Всемирного союза олимпийских городов являются обмен опытом и знаниями между городами и организаторами Олимпийских игр, чтобы, как заявил заместитель мэра Сараево Милан Тривич, горожане помнили, как Инсбрук оказывал нам помощь за четыре года до начала Олимпиады.

«Я надеюсь, что членство в этом исполкоме окажет большое влияние на город Сараево и сохранение традиций и воспоминаний об Олимпийских играх 1984 года», — добавил Тривич.