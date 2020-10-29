Вашингтон, , 01:41 — REGNUM Официальный визит во Вьетнам совершит госсекретарь США Майкл Помпео в рамках турне по странам Азии, сообщила руководитель пресс-службы американского госдепартамента Морган Ортагус на своей странице в Twitter.

По ее информации, глава госдепа прибудет в Ханой на этой неделе. При этом представитель ведомства не уточнила конкретную дату визита Помпео в эту страну, отметив, что это произойдет после завершения его визита в Индонезию.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Вьетнам с официальным визитом посетилпремьер-министр Японии Ёсихидэ Суга. Он встретился с главой вьетнамского правительства Нгуеном Суаном Фуку.

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