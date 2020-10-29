Вашингтон, , 01:24 — REGNUM Санкции в отношении первого заместителя председателя Конгресса Гватемалы Фелипе Алехоса Лоренсаны ввел госдепартамент США, об этом говорится в заявлении американского госсекретаря Майкла Помпео, размещенном на его странице в Twitter.

Лоренсану подозревают в причастности к коррупционным схемам. Помимо него в списке уже находится бывший член Конгресса Делия Бак. Указанные в лица, а также члены их семей, лишаются права посещать США.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 июля в Гватемале по запросу американских властей задержали сыновей экс-президента Панамы Рикардо Мартинелли — Луиса Энрике и Рикардо Альберто. Они обвиняются в коррупционных действиях в рамках уголовного дела бразильской строительной компании Odebrecht.

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