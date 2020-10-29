Небраска, США, , 03:51 — REGNUM Президент США Дональд Трамп 28 октября в ходе встречи с избирателями в штате Небраска похвастал своим умением разрешать трудные конфликты за смехотворные сроки. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

Приведем слова американского лидера:

Я номинирован на три Нобелевских премии, можете ли поверить, и все три в разных регионах. Так, для Сербии и Косово мы подготовили торговое соглашение.

Они воевали и убивали друг друга многие десятилетия. Потом я сказал, скажите друг другу, что мы не можем вести дела с теми, кто любит наш бизнес, мы не будем вести дел до тех пор, пока они не прекратят закрываться друг от друга.

И вы знаете что, потребовалось всего 20 минут, чтобы заключить соглашение! Думаю, что те, кто воевали 400 лет, воевали долгое время.

Два месяца назад они были в моем офисе и обняли друг друга.

Подробнее о Вашингтонских соглашениях о нормализации экономических отношений между Сербией и Косово читайте в материале ИА Regnum.

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