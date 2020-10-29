Загреб, , 03:09 — REGNUM Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович на заседании президиума «Хорватского демократического сообщества» 28 октября прокомментировал ситуацию с эпидемией коронавируса в стране. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Večernji list.

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«После ухудшевшейся эпидемиологической ситуации мы приняли новый пакет мер с целью снова попытаться замедлить распространение эпидемии. Конечно, эти меры были тщательно продуманы с учётом того, что система здравоохранения Хорватии выдержит такое давление», — подчеркнул Пленкович.

«В ряде государств состояние хуже, чем в Хорватии, мы пока держим ситуацию под контролем. Нам нужно будет проводить сбалансированную политику до тех пор, пока не будет испробована одна из возможных вакцин от коронавируса. До этого времени мы будем ужесточать ограничительные меры», — добавил Пленкович.