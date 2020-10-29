Вашингтон, , 00:17 — REGNUM В этом году было больше разрушительных событий, чем в голливудских фильмах-катастрофах. Американское издание The Washington Post собрало сценаристов главных сериалов США и задало им вопрос — каким мог бы быть сериал про 2020 год?

«Если бы все безумные вещи, которые сейчас происходят в мире, были шоу, что это было бы за шоу… Комедия, трагедия, триллер-антиутопия, политическая и юридическая драма, медицинский сериал, апокалиптическая фантастика, ужасы и сатира, или все это сразу» , — задались вопросом авторы The Washington Post.

Издание предложило приглашенным сценаристам вспомнить всё, что произошло в 2020 году — вирус, карантин, Джорджа Флойда, массовые протесты, импичмент президента, болезнь президента, смерть Рут Гинзбург, Brexit ‑ и описать «безумный сюжет».

«Я бы сказала этому сценаристу: «Эй, помедленнее». Покажите нам, кто эти люди, выделите и покажите некоторые из этих сюжетных линий, дайте воздуха хотя бы одной истории» , — заявила Эли Атти, бывший спичрайтер вице-президента Эла Гора, писатель и сценарист сериала «Западное крыло» на NBC.

С Атти согласен Билл Миллер, сценарист «Рассказа служанки» на Hulu — в 2020 году «так много сложных событий, которые очень трудно обрабатывать, и они появляются одно за другим».

«Не похоже, что здесь будет такая повествовательная структура, которую мы ожидаем от телевидения… Даже плохое телешоу пытается предлагать разрешение» , — отметил Дэн Шофилд, сценарист и продюсер сериала «Хорошее место» на NBC.

Сценаристы отметили, что 2020 год мог бы быть снят в качестве сериала-антиутопии. Однако, по словам Миллера, антиутопия в реальной жизни оказалась не такой интересной, как в кино.

«Индустрия развлечения продала нам идею, что антиутопия будет захватывающей. Но это было так скучно» , — отметил сценарист «Рассказа служанки».

Ходари Кокер, сценарист сериала «Люк Кейдж» на Netflix, предложил «приукрасить» 2020 год и снять его как экшн-шоу, где герою надо спасти страну — от вируса и от зараженного президента, который «явно не в своем уме». Или 2020 год может быть снят как зомби-апокалипсис про «странный грипп, который пришел из Азии».

«Постепенно люди исчезают, но вы не знаете почему. Конечно, со временем вы узнаете. И дальше маршируют мертвецы… И будет сцена в залах Конгресса, когда сенаторы разрывают друг друга, это будет своего рода метафорой» , — предложила Анжела Канг, сценарист «Ходячих мертвецов» на AMC.

Правда, приглашенным сценаристам не удалось придумать «счастливый конец» сериала — все они видят в конце сезона изгнание президента США Дональда Трампа из Белого дома, но сами не могут понять — «хорошо это или плохо».

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