Вашингтон, 29 октября 2020, 00:17 — REGNUM В этом году было больше разрушительных событий, чем в голливудских фильмах-катастрофах. Американское издание The Washington Post собрало сценаристов главных сериалов США и задало им вопрос — каким мог бы быть сериал про 2020 год?
Издание предложило приглашенным сценаристам вспомнить всё, что произошло в 2020 году — вирус, карантин, Джорджа Флойда, массовые протесты, импичмент президента, болезнь президента, смерть Рут Гинзбург, Brexit ‑ и описать «безумный сюжет».
С Атти согласен Билл Миллер, сценарист «Рассказа служанки» на Hulu — в 2020 году «так много сложных событий, которые очень трудно обрабатывать, и они появляются одно за другим».
Сценаристы отметили, что 2020 год мог бы быть снят в качестве сериала-антиутопии. Однако, по словам Миллера, антиутопия в реальной жизни оказалась не такой интересной, как в кино.
Ходари Кокер, сценарист сериала «Люк Кейдж» на Netflix, предложил «приукрасить» 2020 год и снять его как экшн-шоу, где герою надо спасти страну — от вируса и от зараженного президента, который «явно не в своем уме». Или 2020 год может быть снят как зомби-апокалипсис про «странный грипп, который пришел из Азии».
Правда, приглашенным сценаристам не удалось придумать «счастливый конец» сериала — все они видят в конце сезона изгнание президента США Дональда Трампа из Белого дома, но сами не могут понять — «хорошо это или плохо».
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