Подгорица, , 00:33 — REGNUM Принимая участие 28 октября в седьмой Дунайской конференции, депутат парламента Черногории Драган Крапович отметил, что основой для экономических и социальных преобразований является справедливое верховенство закона, и этой области в будущем следует уделять особое внимание. Крапович указал на важность европейского «Зеленого соглашения», а также реализации Национальной стратегии Республики Черногория по устойчивому развитию к 2030 году. Об этом сообщает черногорское новостное агентство Vijesti.

Конференция была посвящена «разумным решениям для устойчивого развития» с акцентом на стимулирование инновационных технологий.

Крапович, среди прочего, отметил, что парламент Республики Черногория должен быть полностью привержен межпарламентскому сотрудничеству, с тем чтобы достичь общих целей развития, особенно принимая во внимание новые вызовы, с которыми столкнулся весь мир.