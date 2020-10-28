Филадельфия, США, , 23:50 — REGNUM Власти американского города Филадельфия вводят комендантский час до утра 29 октября, сообщает 28 октября городская администрация на своей странице в Twitter.

Комендантский час начинает действовать в 21:00 и продолжится до 6:00. Покидать свои дома можно только в связи с рабочим графиком, для посещения больниц и иных экстренных служб либо для голосования по почте на президентских выборах.

Такое решение принято после нового всплеска массовых беспорядков, возникшего после убийства полицейскими чернокожего Уолтера Уоллеса.

По данным полиции, около тысячи человек после этого инцидента начали грабить местные магазины.

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