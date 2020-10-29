Приштина, , 11:35 — REGNUM Министр внутренних дел самопровозглашенного Косово Агим Велиу 28 октября провел встречу с главой миссии Евросоюза в крае Томашем Шуньогом.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, темой обсуждения стало обеспечение верховенства порядка и закона в Косово.

Косовский министр подчеркнул, что приоритетом МВД является борьба с коррупцией и всеми другими видами преступности.

Также министр внутренних дел Косово и глава миссии Евросоюза в крае обсудили ход административной реформы косовского ведомства. Шуньог заверил Велиу в том, что Брюссель остается заинтересован в сотрудничестве со всеми институтами обеспечения безопасности и выразил готовность к дальнейшей поддержке косовских институтов обеспечения правопорядка.

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