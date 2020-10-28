Бишкек, , 23:45 — REGNUM Заместитель председателя правительства России Алексей Оверчук обсудил по телефону с первым вице-премьер-министром Киргизии Артемом Новиковым перспективы российско-киргизского сотрудничества, в том числе и в рамках Евразийского экономического союза.

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Оверчук акцентировал внимание на том, что новым киргизским властям необходимо обеспечить защиту работающим на территории Киргизии российским инвесторам и другим иностранным бизнесменам.

Также сопредседатели межправительственной российско-киргизской комиссии рассмотрели ряд других вопросов, касающихся партнерских взаимоотношений между Россией и Киргизией в торгово-экономической, научно-технической и гуманитарной сферах.

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