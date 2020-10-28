Брюссель, , 23:37 — REGNUM С осуждением нарушений перемирия в Нагорном Карабахе выступил Европейский союз, опубликовав 28 октября заявление от имени своей внешнеполитической службы.

Следите за развитием событий в трансляции: «Нагорный Карабах: перемирие только на бумаге – все новости»

Боевые действия на территории и вокруг Нагорного Карабаха неприемлемы, тем более на фоне уже трёх перемирий, договорённости о которых были достигнуты при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ — России, США и Франции.

Брюссель высказался о недопустимости ситуации, когда «появляется всё больше и больше сообщений об атаках на гражданское население». ЕС призвал стороны конфликта прекратить войну и начать мирные переговоры.

Читайте также: В ООН заявили, что война в Карабахе неприемлема и должна быть прекращена

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с аналогичным заявлением ранее выступило руководство ООН.

Читайте ранее в этом сюжете: Кедми: в вопросе Нагорного Карабаха Турция мешает всем