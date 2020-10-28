Милан, Италия, , 23:20 — REGNUM Мэры Милана и Неаполя Джузеппе Сала и Луиджи Де Маджистрис в среду, 28 октября, обратились в министерство здравоохранения с вопросом о предположительно «обязательном» карантине в подведомственным им городам.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус: вторая волна накрывает мир — трансляция»

Ранее с заявлением о крайней необходимости карантина в Милане и Неаполе выступил советник министерства Вальтер Риччарди, он отметил, что в этих городах высок уровень общественной активности, вследствие чего ограничительные меры, введенные на всей территории страны, в Милане и Неаполе не работают.

Власти обоих городов с этим не согласны и обратились в Минздрав с призывом разъяснить, говорил ли Риччарди от имени ведомства или только от своего собственного.