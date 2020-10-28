Тегеран, , 23:24 — REGNUM Высший руководитель Ирана аятолла Али Хаменеи назвал «глупым шагом» поддержку президентом Франции Эммануэлем Макроном публикации карикатур на пророка Мухаммеда. Об этом в среду, 28 октября, сообщает Le Figaro.

В сообщении, опубликованном на его официальном сайте, высший руководитель Ирана предложил жителям Франции «спросить у своего президента, почему он поддерживает оскорбления пророка, представляя их как свободу самовыражения». «Разве этот глупый шаг не оскорбление веры нации, которая выбрала его в качестве президента?» — написал Хаменеи.

Напомним, ранее, 28 августа, премьер-министр Пакистана Имран Хан призвал лидеров мусульманских стран совместно бороться с исламофобией в виде политики президента Макрона в отношении мусульман.

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