Париж, , 23:02 — REGNUM Заместитель министра иностранных дел Франции по иностранным делам Клеман Бон заявил, что Франция выступит в поддержку возможного введения санкций Евросоюза против Турции. Об этом в среду, 28 октября, сообщает Le Figaro.

На фоне роста напряженности в отношениях между Францией и Турцией Бон, выступая в верхней палате французского парламента, Сенате, заявил, что Париж «решительно выступит в поддержку мер Евросоюза по жесткому реагированию (на политику Турции — прим. ИА REGNUM), одной из которых, возможно, станут санкции».

«Последний эпизод, который раздвинул любые границы приличий, когда президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган оскорбил президента Республики (Эммануэля Макрона — прим. ИА REGNUM), свидетельствует… о стратегии, которую преследует Турция, по увеличению количества провокаций по всем фронтам», — добавил Бон.

Напомним, 24 октября Эрдоган заявил, что Макрону «нужно лечить свою психику», после того как глава Пятой республики заявил, СМИ имеют право публиковать и распространять карикатуры на пророка Мухаммеда и выдвинул идею«просвещенного ислама».