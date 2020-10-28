Москва, , 22:27 — REGNUM Для Эрдогана Ближний Восток и Закавказье — это будто пунктирная карта, где можно по своему хотению рисовать границы и перемещать людей с места на место, считает депутат Госдумы РФ, директор Института РУССТРАТ Елена Панина.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая перед депутатами парламента, уделил время России. «Мы обсудили с Путиным события в Карабахе, — сказал Эрдоган. — Мы сказали: приходите на Кавказ, решите этот вопрос. Если хотите, давайте вместе решим. Вы поговорите со своими партнерами, мы — со своими». И одновременно он обвинил Россию в нападении на учебный лагерь оппозиции в сирийской провинции Идлиб, что, по его словам, «говорит об отсутствии желания там устойчивого мира и спокойствия».

«Обращает на себя внимание стилистика заявлений турецкого президента. Для него как будто Ближний Восток и Закавказье — пунктирная карта, где можно по своему хотению рисовать границы и перемещать людей с места на место. Захотели, и порешали сирийский кризис. Захотели, и управились в два счета с нагорно-карабахским конфликтом. Не спрашивая, что думают обо всем этом сирийцы, армяне, карабахцы, азербайджанцы. В чем-то это напоминает подход Киева по отношению к Донбассу и Крыму, когда интерес проявляется лишь к территории и игнорируются люди, живущие там из поколения в поколение», — отмечает Панина.

Политик подчеркнула, что Россия выступает за решение карабахской проблемы, но акцент ставит на том, что договориться между собой должны сами Азербайджан и Армения при соблюдении прав населения Нагорного Карабаха.

«Москва может выступить посредником, обеспечить площадку для поиска компромисса, принять приглашение стать гарантом соблюдения договоренностей. Эта позиция обозначена и Минской группой ОБСЕ, в которой Россия выступает одной из стран-сопредседателей, наряду с США и Францией. Закавказье — сложный регион, отягощенный трагической историей. Если Анкара хочет урегулирования конфликта в Карабахе, ей нужно прислушаться к тому, что предлагает Москва», — заключила Елена Панина.