Вашингтон, 28 октября 2020, 22:20 — REGNUM Помощь Киргизии готовы оказать США, заявил 28 октября в ходе публичного мероприятия первый заместитель помощника американского госсекретаря Джонатан Хеник.
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Выступая в американском Институте мира (Вашингтон), Хеник, курирующий в Госдепе вопросы Южной и Центральной Азии, сказал, что в Киргизии в итоге должны пройти «свободные и честные выборы».
Вашингтон ожидает от Бишкека дальнейшей борьбы с организованной преступностью и с коррупцией. Американская сторона призвала «всех соседей Киргизии и международных партнёров уважать суверенитет страны».
Оценивая ситуацию в Киргизии, Хеник назвал её «несколько стабилизировавшейся». По его словам, киргизские власти готовятся к новым выборам, занимаются восстановлением экономики и борьбой с пандемией.
Представитель Госдепа отверг обвинения в причастности Запада к перевороту в Киргизии.
Напомним, 15 октября член ЦИК Киргизии Атыр Абдрахматова заявила, что новые президентские выборы в Киргизии должны пройти в течение трёх месяцев со дня отставки экс-главы республики Сооронбая Жээнбекова.
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