Париж, , 22:22 — REGNUM Сотни протестующих собрались в столице Сомали городе Могадишо, чтобы выразить свое возмущение политикой президента Франции Эммануэля Макрона в отношении мусульман. Об этом в среду, 28 октября, сообщает Le Figaro.

Жители сомалийского Могадишо и других городов перегородили движение на нескольких дорожных магистралях. Они выкрикивали анти-французские лозунги и сжигали флаги Франции и портреты Макрона.

Напомним, 24 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Макрону «нужно лечить свою психику», после того как глава Пятой республики заявил, СМИ имеют право публиковать и распространять карикатуры на пророка Мухаммеда и выдвинул идею «просвещенного ислама».

Вслед за Турцией представители Пакистана, Марокко, Ирана, Египта и Саудовской Аравии также осудили «атаку Макрона на ислам» и призвали бойкотировать французские товары.

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