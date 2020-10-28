Вашингтон, , 21:54 — REGNUM Соцсеть Facebook заблокировала очередной ролик рекламной кампании президента США Дональда Трампа — модераторы сочли, что заявление «день выборов уже сегодня» вводит пользователей в заблуждение.

Штаб Трампа выступил с протестом в связи с решением соцсети. Трамп разразился гневным постом в Twitter, в котором заявил, что интернет-компании могут оказаться большим злом, чем Fake news.

Ранее Twitter и Facebook неоднократно помечали сообщения Трампа и его штаба как «недостоверные». Twitter даже блокировал аккаунт штаба Трампа, что вызвало негодование даже у Конгресса США.

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