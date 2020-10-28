Уилмингтон, США, , 21:45 — REGNUM Кандидат в президенты США от демократов Джо Байден и его напарница Камала Харрис 28 октября досрочно проголосовали на выборах. Прямую трансляцию из штата Делавэр вел канал CNN.

Соперники Байдена и Харрис, президент США Дональд Трамп и вице-президент Майк Пенс, уже проголосовали досрочно. Пенс проголосовал 23 октября в Индиане, Трамп — 24 октября во Флориде.

Всего в досрочном голосовании в США уже приняли участие более 60 млн человек — это рекордное число проголосовавших до дня выборов за все годы.

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