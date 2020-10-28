Киев, , 21:29 — REGNUM На Украине вечером 28 октября эксперты комментируют внезапное назначение Алексея Арестовича советником украинской делегации в контактной группе с полномочиями «единого голоса» по информированию СМИ, международных партнеров и народа Украины, передает корреспондент ИА REGNUM.

Зеленский Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Президент Украины Владимир Зеленский, очевидно, решил окончательно сорвать Минские соглашения по урегулированию в Донбассе, назначив «фрика-фейкомета» Арестовича спикером украинской делегации в трехсторонней группе в Минске. Вопрос с миром решён — мира не будет», — заявляет политолог Дмитрий Корнейчук.

«Можно было вместо Арестовича назначать сразу Турчинова или Порошенко. Чего мелочиться?», — саркастически отмечает политический эксперт Сергей Быков.

Политолог Юрий Романенко отмечает, что своим примером Арестович покажет «упоротым порохоботам» (радикальным сторонникам Петра Порошенко — ред.), что можно спокойно работать в команде Зеленского, чтобы продолжать политику Порошенко. Одно забавно, подчеркивает эксперт — тех, кто поддержал Зеленского в 2019 году, Арестович ранее называл «животными» и «холопами».

"Контактная группа по урегулированию — это и так цирк. А теперь будет — цирк в квадрате. Просто добавили черноты в черную дыру», — отмечает эксперт Владимир Коваль.

ИА REGNUM напоминает, что Арестович, который с 2014 г. был одним из самых популярных политических комментаторов ситуации в Донбассе, в 2017 г. заявил, что специально масштабно врал все это время, занимаясь «пропагандой».