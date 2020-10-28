Москва, 28 октября 2020, 21:17 — REGNUM Свой план мирного урегулирования в Донбассе пообещал в течение недели сформировать Киев, сообщил 28 октября журналистам полпред России в Контактной группе по Борис Грызлов.
Ранее полпред ЛНР на Минских переговорах Владислав Дейнего заявил, что Донбасс рассчитывает получить от украинской стороны сбалансированный документ. В нём должны быть учтены, в том числе, необходимые поправки в Конституцию Украины, закрепляющие особый статус Донбасса.
Читайте ранее в этом сюжете: Контактная группа по Донбассу договорилась о КПП в Золотом и Счастье