Москва, , 21:17 — REGNUM Свой план мирного урегулирования в Донбассе пообещал в течение недели сформировать Киев, сообщил 28 октября журналистам полпред России в Контактной группе по Борис Грызлов.

Грызлов «После длительных попыток уклониться от работы над дорожной картой, сегодня Киев наконец-то взял обязательства в недельный срок представить свой проект дорожной карты по всем вопросам, затронутым в предложениях отельных районов Донецкой и Луганской областей».

Ранее полпред ЛНР на Минских переговорах Владислав Дейнего заявил, что Донбасс рассчитывает получить от украинской стороны сбалансированный документ. В нём должны быть учтены, в том числе, необходимые поправки в Конституцию Украины, закрепляющие особый статус Донбасса.

Дейнего «Ожидаем увидеть позицию Украины по всем этим аспектам не позже 4 ноября, как и обещала украинская делегация, что позволит приступить к конструктивному обсуждению наших предложений и подготовке компромиссного документа».

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