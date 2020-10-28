Анкара, , 21:11 — REGNUM Министерство иностранных дел Турции вызвало поверенного в делах Франции из-за карикатуры на турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана, опубликованной во французском еженедельнике Charlie Hebdo, сообщает 28 октября телеканал CNN Turk.

По информации телеканала, турецкий МИД решительно осудил эту публикацию и передал свою позицию представителю Франции.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 октября турецкие телеканалы опубликовали информацию о том, что президент Турции Эрдоган подал в суд на издание Charlie Hebdo из-за публикации карикатуры.

Карикатура была опубликована на фоне разгорающегося между Турцией и Францией дипломатического конфликта. Напомним, после резких высказываний Эрдогана о французском президенте из Анкары был отозван посол Франции.

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