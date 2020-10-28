Москва, , 20:34 — REGNUM Возможные сценарии развития ситуации в Нагорном Карабахе обсудили в ходе телефонных переговоров российский и французский министры иностранных дел Сергей Лавров и Жан-Ив Ле Дриан, сообщили 28 октября в пресс-службе МИД РФ.

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Дипломаты обсудили непрекращающиеся широкомасштабные боевые действия в Нагорном Карабахе на фоне объявленного с 26 октября перемирия. Москва и Париж согласились, что войну нужно прекратить и вести переговоры под эгидой Минской группы ОБСЕ.

«Были рассмотрены возможные сценарии дальнейшего развития ситуации, — говорится в сообщении. — Лавров и Ле Дриан особо отметили важность проявления конфликтующими сторонами политической воли к прекращению боевых действий».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на тему войны в Нагорном Карабахе накануне, 27 октября, состоялся телефонный разговор российского и турецкого президентов Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.

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