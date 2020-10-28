Анкара, , 20:31 — REGNUM Попытки Турции участвовать в решении проблемы Нагорного Карабаха противоречат интересам Армении, России, Ирана и даже Азербайджана в случае его желания сохранить независимость, заявил 28 октября бывший глава израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми.

По его мнению, проблема Карабаха состоит из нескольких составляющих, имеющих как формальное, так и реальное значение. Наряду с тем, что Карабах формально является территорией Азербайджана, население Нагорного Карабаха — армянское.

Кроме того, отметил Кедми, семь районов Азербайджана, которые удерживают армяне, ослабляют их политические позиции.

Обе стороны должны согласовать разумный компромисс, иначе человеческие жертвы будут критически большими.

При этом Турция пытается использовать эту проблему для получения большего политического веса в регионе и укрепления своих позиций. Анкаре мирное решение вопроса Карабаха не нужно, считает Кедми.

Как сообщало ИА REGNUM, в нагорном Карабахе с 27 сентября продолжаются бои. Обе стороны обвиняют друг друга в военных преступлениях и ударах по мирному населению.

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