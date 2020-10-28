Вашингтон, , 20:17 — REGNUM В «гнусных целях» Китай собирает генетический материал по всему миру, заявил 28 октября в Гудзоновском институте (Вашингтон) помощник американского президента по нацбезопасности Роберт О'Брайен.

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По словам американского деятеля, китайцы «предлагают бесплатные генетические тесты странам по всему миру» и таким образом собирают генетическую информацию.

Целей у Китая, отмечает О'Брайен, несколько. Прежде всего, эта информация нужна фармацевтическим компаниям для торговой войны. Но есть и «более гнусные цели» — выяснить, «как воздействовать на определённые группы, определённые страны».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, поводом для новой информационной войны США против Китая стала пандемия коронавируса. Американцы обвиняют Пекин в заражении планеты вирусом SARS-CoV-2, хотя эксперты указывают, что этот вирус появился в США раньше, чем в Китае, просто об этом официально не объявлялось.

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