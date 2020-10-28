Киев, , 20:08 — REGNUM Украинский дипломат Маркиян Лубкивский не принял предложение властей присоединиться к работе украинской делегации в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе.

Об этом Лубкивский заявил вечером 28 октября.

Дипломат заявил, что благодарен главе украинской делегации и офису президента за предложение, но сам он «несколько иначе» видит свою возможную роль в этом процессе.

«В ходе консультаций и, в частности, командировки в Республику Хорватия в составе правительственной делегации во главе с вице-премьер-министром Украины Алексеем Резниковым я несколько иначе увидел свою возможную роль, которая больше находится в сфере безопасности и дипломатической плоскости на основе, среди прочего, и балканского опыта», — объяснил он.

Лубкивский заявил, что сейчас болеет, но после выздоровления обязательно завершит консультации с вице-премьером Алексеем Резниковым по формату «потенциального привлечения к делу реинтеграции временно оккупированных территорий».

ИА REGNUM напоминает, что ранее предполагалось, что Лубкивский займет пост спикера украинской делегации в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе.

Дипломат тогда заявил, что соответствующее предложение поступило ему от офиса президента и главы украинской делегации Леонида Кравчука. Предполагалось, что после скандала с многочисленными заявлениями экс-премьера Украины Витольда Фокина спикер будет «фокусировать все сигналы от имени украинской делегации».